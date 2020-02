Börse in Frankfurt : Dax verliert leicht - Aber Wochenplus von vier Prozent

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Freitag zurückgehalten. Der Leitindex Dax gab zum Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 13.513,81 Punkte nach. Auf Wochensicht gelang ihm damit immer noch ein Anstieg um mehr als vier Prozent.

In der zweiten Börsenreihe ging es für den MDax um 0,82 Prozent auf 28.671,90 Punkte nach unten. Das Wochenplus belief sich hier auf zweieinhalb Prozent.

Anleger treibt noch immer das neuartige Coronavirus um. Der tägliche Anstieg der neu bestätigten Infektionen in China hat sich mittlerweile etwas abgeschwächt - ist aber weiter sehr hoch. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt vor negativen Folgen der starken Verbreitung des Virus für die konjunkturelle Entwicklung in den USA gewarnt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verlor zum Wochenschluss 0,18 Prozent. In Paris gab der Cac 40 um 0,14 Prozent nach. Der Londoner FTSE 100 stand mit einem halben Prozent im Minus.

Im Dax ging der jüngste Kursanstieg bei der Deutschen Bank weiter. Die Titel eroberten am Freitag nach mäßigem Start mit einem Anstieg um 2,14 Prozent erneut die Indexspitze. Am Vortag waren sie schon um fast 13 Prozent nach oben geschnellt, als in einem ohnehin schon starken Sektorumfeld der Einstieg eines Großaktionärs die Anleger für zusätzlich gute Laune sorgte. Erstmals seit Oktober 2018 wurden die Papiere nun wieder zu mehr als 9,50 Euro gehandelt.