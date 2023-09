Börse in Frankfurt Dax verliert etwas - Autoaktien belasten

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beschloss die Woche mit einem Minus von 0,34 Prozent auf 4282,64 Zähler. In Paris gab der Cac 40 ebenfalls leicht nach, während in London der FTSE 100 etwas zulegte. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial lag zum europäischen Handelsschluss moderat im Plus.