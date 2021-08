Börse in Frankfurt : Dax verfehlt Rekordhoch - Höchststand für MDax

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen und weitere Höchststände verzeichnet.

Der Dax robbte sich im Handelsverlauf bis auf acht Punkte an sein Rekordhoch von 15.810 Zählern heran und schloss mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 15.770,71 Einheiten. Der MDax der mittelgroßen Werte erreichte einen Höchststand und gewann letztlich 0,68 Prozent auf 35.850,13 Punkte. Auch der Nebenwerteindex SDax stieg so hoch wie noch nie.