Börse in Frankfurt : Dax unverändert - Anleger warten Fed-Entscheid ab

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Wie so oft vor Sitzungen der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger auch wieder zurückgehalten.

Der Dax notierte am Nachmittag prozentual unverändert auf 12.617,99 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte sank am Mittwochnachmittag um 0,21 Prozent auf 26.467,19 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.

Die Fed dürfte an ihrem Corona-Krisenkurs zunächst kaum etwas ändern. Beachtung dürften vor allem neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt finden. Die Zentralbank hatte sich dazu eigentlich schon im März äußern wollen. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde das jedoch verschoben.

Die Commerzbank-Aktien rückten im MDax am Nachmittag wieder um eineinhalb Prozent vor. Die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank bekommt Ärger mit dem zweitgrößten Aktionär.

Der seit Sommer 2017 an der Bank beteiligte US-Finanzinvestor Cerberus ist mit der Führung der Bank sehr unzufrieden und will deshalb zwei Sitze im Aufsichtsrat. Ein Händler sagte, Cerberus habe sich länger still verhalten und die Kursverluste hingenommen, scheine nun aber die Zügel wieder anzuziehen.