Börse in Frankfurt : Dax unter Druck

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die zuletzt verdrängten Sorgen um die Corona-Pandemie und den US-Handelsstreit mit China kehren an den deutschen Aktienmarkt zurück.

Unter anderem hatte ein erneuter Lockdown in Kalifornien am Vorabend den Anlegern an den US-Börsen die Stimmung verdorben.