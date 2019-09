Börse in Frankfurt : Dax unter Druck nach Ölpreis-Schock

Frankfurt/Main Drohnen-Angriffe auf die wichtigste Ölraffinerie Saudi-Arabiens haben zum Wochenauftakt die Anleger an den Börsen verunsichert.

Der Dax verlor nach der ersten Handelsstunde 0,64 Prozent auf 12.388,52 Zähler. Zuvor hatte der deutsche Leitindex acht Handelstage in Folge Gewinne verbucht. Die Ölpreise stiegen nach dem Angriff stark an.

Anleger sorgten sich nun, dass sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten weiter verschärften, schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axitrader in einem Kommentar. Commerzbank-Ökonom Ulrich Leuchtmann erinnerte an die erste Ölkrise in den 1970er-Jahren und beschwichtigte: „2019 ist nicht 1973. Damals war es ein Boykott durch die arabischen Staaten - dessen Dauer vor allem politisch bestimmt war.“ Heute arbeite man in Saudi-Arabien daran, die Produktion schnell wieder flott zu kriegen.