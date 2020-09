Börse in Frankfurt : Dax unbewegt - Gute Konjunkturdaten stützen nur kurz

Frankfurt/Main Kurz vor der Sitzung der US-Notenbank Fed stagniert der deutsche Aktienmarkt. Gute Nachrichten zur weltweiten Konjunktur konnten den Dax am Mittwoch nur vorübergehend stützen. Der deutsche Leitindex trat mit 13.220 Punkten quasi auf der Stelle.

Die Industrieländerorganisation OECD schätzt den Wirtschaftseinbruch in Europa und in den USA in diesem Jahr weniger dramatisch ein als zunächst erwartet. In China rechnet die Organisation nun mit Wachstum. Das stützte die Aktienkurse nur vorübergehend.