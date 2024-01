Börse in Frankfurt Dax tut sich knapp unter Rekord weiter schwer

Am Aktienmarkt profitierten die Chemie-Werte am Freitag von Sartorius, die Aktien des Laborausrüsters zogen an der Dax-Spitze um 9,9 Prozent an. Sartorius will nach dem schwachen vergangenen Jahr wieder wachsen und die Profitabilität steigern. Das lieferte dem gesamten Sektor Rückenwind: Merck KGaA, die eine eigene Laborzuliefersparte haben, legten um 6 Prozent zu. Im MDax zogen Gerresheimer um 2,5 Prozent an. Der Verpackungsspezialist macht viel Geschäft mit der Pharmaindustrie.