Börse in Frankfurt : Dax trotzt Corona - Zweitbestes Jahr seit 2013

Frankfurt/Main Richtig spannend geworden ist es am Donnerstag zwar nicht mehr zum Ende des Börsenjahres. Dank der insgesamt starken Dax-Bilanz für 2021 können Anleger aber zufrieden sein.

Der Dax beendete den verkürzten letzten Handelstag des Jahres 0,21 Prozent höher bei 15.884,86 Punkten. Damit hat er 2021 um knapp 16 Prozent zugelegt, was nicht nur den dritten Jahresgewinn in Folge bedeutet. Mit Ausnahme von 2019, dem Jahr vor der Pandemie, war 2021 auch das beste Dax-Jahr seit 2013.

Die Titel des Halbleiterkonzerns Infineon legten als einer der größten Tagesgewinner um 0,7 Prozent zu. Ein Börsianer verwies auf Warnungen von Samsung Electronics und Micron, dass der anhaltende Lockdown in der chinesischen Metropole Xi'an die Halbleiterproduktion weiter beeinträchtigen könnte. Die Region stehe für rund zehn Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten für sogenannte NAND-Chips, betonte der Experte. Er erinnerte indes daran, dass Infineon-Vorstand Helmut Gassel bereits in einem Interview am Mittwoch vor möglicherweise bis Ende 2022 anhaltenden Lieferengpässen gewarnt hatte.

Das neue Börsenjahr 2022 am deutschen Aktienmarkt dürfte nach Ansicht von Analyst Marcel Mußler vom Börsenmagazin Mußler Briefe ohne Hektik beginnen. Die Erholungsrally im alten Jahr hat zuletzt an Dynamik verloren. „Das Tempo der Jahresendrally ließ sich aber auch einfach nicht mehr durchhalten“, merkte Mußler an. Nach der starken Aufwärtsbewegung kurz vor und nach Weihnachten kündige sich nun eine „Phase der Beruhigung“ an.