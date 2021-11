Börse in Frankfurt : Dax trotzt Corona-Sorgen und bleibt auf Rekordkurs

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax zum Auftakt in die neue Woche seinen Rekordkurs gehalten. Anleger ließen sich von den Sorgen wegen steigender Corona-Infektionszahlen und drohender Lockdowns nicht einschüchtern.

Seine Bestmarke vom Freitag übertraf der Dax am Montag noch einmal um einige Zähler. Am Nachmittag verbuchte der deutsche Leitindex einen Zuwachs von 0,20 Prozent auf 16.126,97 Punkte.

Besitzer von Airbus-Aktien freuten sich bei einem Plus von 2,1 Prozent über einen Großauftrag auf der Dubai Airshow. Die Papiere von RWE drehten nach der Vorstellung neuer Ergebnisziele ins Plus, zuletzt gewannen sie 1,9 Prozent.

Hella legten um rund drei Prozent zu. Der aktivistische Investor Paul Singer will an der geplanten Übernahme des Autozulieferers durch den französischen Konkurrenten Faurecia verdienen. Er hielt zum 8. November 6,57 Prozent an Hella. Singer ist dafür bekannt, dass er sich bei vor einer Übernahme stehenden Konzernen einen Minderheitsanteil sichert, um bei einem sogenannten Zwangsabfindungsverfahren (Squeeze-out) einen höheren Preis zu erzielen.

Der Euro notierte weiter in der Nähe seines tiefsten Stands seit Mitte 2020. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1445 US-Dollar. In der vergangenen Woche war der Euro mit 1,1433 Dollar auf ein Tief seit Juli 2020 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1448 Dollar festgesetzt.