Börse in Frankfurt : Dax tritt zum Monatsstart auf der Stelle

Frankfurt/Main Der Dax hat nach seiner jüngsten Erholungsrally eine Verschnaufpause eingelegt. Der deutsche Leitindex bewegte sich am ersten Handelstag im September zuletzt mit plus 0,05 Prozent auf 11.944,79 Punkte kaum vom Fleck.

Derweil waren am Sonntag in den beiden größten Volkswirtschaften USA und China wie angekündigt neue Strafzölle in Kraft getreten. „Dass die neuen Zölle nicht positiv für die Wirtschaftsentwicklung sind, steht außer Frage“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Positiv ist, dass beide Seiten an den persönlichen Handelsgesprächen in den kommenden Wochen festhalten.“