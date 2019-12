Börse in Frankfurt : Dax tritt auf der Stelle

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienhandel ist am Donnerstag bisher schleppend verlaufen. Der Dax als Leitindex pendelte bis zum Nachmittag um den Schlusskurs vom Vortag. Zuletzt trat der Dax mit 13.137,98 Punkte quasi auf der Stelle.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel lag mit 0,26 Prozent auf 27.311,83 Punkte im Plus. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte noch etwas stärker zu.

Bei Einzelwerten im Dax tat sich nur wenig. An der Spitze lagen die Papiere von MTU Aero Engines mit einem Aufschlag von 2,3 Prozent. Im MDax profitierten Hugo Boss von Übernahmespekulationen in der Modebranche: Der französische Luxuskonzern Kering erwägt Kreisen zufolge eine Übernahme der italienischen Modekette Moncler. Deren Aktien schnellten daraufhin um 8 Prozent nach oben. In ihrem Fahrwasser gewannen auch Hugo Boss 2,8 Prozent.