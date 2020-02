Börse in Frankfurt : Dax stoppt den freien Fall und gibt nur leicht nach

Frankfurt/Main Der Dax hat sich nach dem jüngsten Ausverkauf etwas stabilisiert. Die Furcht vor den Folgen der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus lastete zwar weiter auf dem deutschen Aktienmarkt, dennoch konnte das Börsenbarometer anfängliche Verluste von mehr als 3 Prozent fast wettmachen.

Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, beendete den Handel mit plus 0,14 Prozent bei 3577,68 Zählern. Auch an den Börsen in Paris und London wurden moderate Gewinne verbucht. In den USA zog der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um rund 1 Prozent an.