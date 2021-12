Börse in Frankfurt : Dax steigt weiter in vorweihnachtlicher Ruhe

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt ist es auch am Mittwoch weiter aufwärts gegangen. Der Dax setzte die Erholung vom Vortag fort und stieg um 0,95 Prozent auf 15.593,47 Punkte.

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Delivery Hero mit einem Kursanstieg von 7,4 Prozent für Furore. Damit waren sie klarer Spitzenreiter im Dax. Der Online-Anbieter stellt seinen Essenslieferdienst in Deutschland schon nach kurzer Zeit wieder ein. Damit werde Geld frei für Investitionen in wachstumsstärkeren Märkten, lobten Börsianer.

Die Papiere von Beiersdorf profitierten von der Übernahme von Chantecaille Beaute, einem US-Unternehmen für Prestige-Kosmetik. Der Kauf passe gut in die Unternehmensstrategie und stärke Beiersdorfs Marktstellung in Asien, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Beiersdorf gewannen 2,1 Prozent.

Die Titel von Morphosys reagierten mit einem Kursplus von 3,6 Prozent auf Aussagen von Finanzchef Sung Lee. „2025 können wir zwei Medikamente in der hämatologischen Onkologie auf dem Markt haben“, sagte Lee der „Börsen-Zeitung“. Ein Jahr später will das Unternehmen profitabel sein.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte am Mittwoch um 1,01 Prozent auf 4217,06 Zähler vor. An der Pariser Börse ging es noch etwas weiter nach oben, in London etwas weniger stark. In den USA zeigte sich der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss etwas fester.