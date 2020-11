Börse in Frankfurt : Dax steigt weiter - Anleger sind entspannt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat auch am Donnerstag klar zugelegt. Im frühen Handel rückte der deutsche Leitindex um weitere 1,01 Prozent auf 12.448,97 Punkte vor.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte gewann 1,10 Prozent auf 27.541,92 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbuchte ebenfalls ein Plus von mehr als einem Prozent. In den USA ist zwar immer noch nicht klar, wer neuer Präsident wird. Doch die Chancen für den Demokraten Joe Biden stehen nun sehr gut. Am Markt herrscht diesbezüglich inzwischen Gelassenheit.