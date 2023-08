Börse in Frankfurt Dax steigt vor Powell-Rede in Jackson Hole

An der Dax-Spitze setzten die Titel von Adidas nach der jüngsten Talfahrt zu einem Erholungsversuch mit einem Plus von 1,5 Prozent an, gefolgt von den weiter erholten Papieren des Immobilienkonzerns Vonovia mit plus 1,1 Prozent. Am MDax-Ende standen die Aktien des Ticketvermarkters und Veranstalters CTS Eventim mit minus 2,6 Prozent erneut unter Druck.