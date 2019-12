Börse in Frankfurt : Dax steigt nach Klarheit nach Johnson-Wahlsieg

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

London Der klare Sieg von Premierminister Boris Johnson und seinen konservativen Tories hat den britischen Aktienmarkt beflügelt.

Die lange Zeit lähmende Brexit-Unsicherheit weicht aus dem Markt. Johnson kann nun das Land am 31. Januar zu den Bedingungen seines Austrittsabkommens aus der Europäischen Union führen.

Unter den Aktien der Kredithäuser schnellten die Titel der Royal Bank of Scotland um mehr als 11 Prozent hoch. Die Werte von Lloyds und Barclays gewannen jeweils mehr als 8 Prozent. Auch Baufirmen profitierten. So waren vorne im Leitindex Taylor-Wimpey-Papiere mit plus 14 Prozent. Persimmon-Aktien gewannen mehr als 10 Prozent.