Börse in Frankfurt : Dax steigt leicht

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Ein Rückgang der Ölpreise hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag trotz andauernder Inflations- und Konjunktursorgen gestützt.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,46 Prozent auf 14.407,04 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,43 Prozent auf 29.879,28 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,5 Prozent.

Am Montag war der Dax mit 14.589 Punkten bis auf wenige Punkte an das Zwischenhoch vom April herangelaufen. Seither mangelt es Börsianern zufolge jedoch an Anschlusskäufen.