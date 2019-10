Börse in Frankfurt : Dax steigt - 12.900 Punkte aber zu hohe Hürde

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Erfreuliche Geschäftszahlen haben dem Dax am Donnerstag Auftrieb gegeben. Zwar konnte der deutsche Leitindex die Marke von 12.900 Punkten nicht halten, die er am Morgen getestet hatte.

Zum Handelsende stand aber immerhin ein Plus von 0,58 Prozent auf 12.872,10 Punkte zu Buche. Damit setzte er den jüngsten Aufwärtstrend fort und hielt sich weiter auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2018.

Der MDax für mittelgroße Werte schloss am Donnerstag 0,47 Prozent höher bei 26.299,38 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 3621,37 Zählern aus dem Handel. Auch für die nationalen Indizes in Paris und London ging es bergauf. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsende dagegen knapp im Minus.