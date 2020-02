Börse in Frankfurt : Dax startet schwach - Coronavirus-Krise belastet weiter

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist schwach in die Woche gestartet. Der in der Vorwoche um 4 Prozent gestiegene Leitindex Dax fiel in der ersten Handelsstunde um 0,45 Prozent zurück auf 13 453,44 Punkte. Der MDax gab um 0,36 Prozent auf 28 569,80 Zähler nach.

Auf Eurozonen-Ebene fiel der EuroStoxx 50 um fast ein halbes Prozent.

Nach der jüngsten Erholung von einer Schwächephase wegen der Ausbreitung des Coronavirus warteten die Anleger am Montag erst einmal ab. „Das Virus bleibt das große Thema an den Börsen“, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle ist erneut gestiegen, und so wagten sich die Anleger weiter nur vorsichtig auf das Parkett.

Auch die Strafzölle der USA wurden wieder zu einem Thema. Am Wochenende sind Sonderabgaben auf Produkte wie Stahlnägel, Heftklammern, Draht und Kabel in Kraft getreten. Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank wirkte auch dies etwas hemmend auf die Kurse deutscher Aktien.

Auf Unternehmensseite sorgte am Morgen eine Übernahme für Aufsehen: Der Spezialmaschinenbauer Isra Vision steht vor einer Übernahme durch Atlas Copco. Der Stockholmer Industriekonzern will den Aktionären 50 Euro je Aktie bieten, woraufhin die Aktien um 45 Prozent nach oben schossen knapp über den Angebotspreis.

Jahreszahlen gab es unter anderem von Teamviewer. Anders als vorbörslich erwartet, machten die Anleger hier wegen einem etwas schwächer als gedachten Umsatzausblick erst einmal Kasse, die Aktien rutschten im MDax um 3,6 Prozent ab.

Für Carl Zeiss Meditec war die Tendenz wechselnd: Kurzzeitig sah es mit einem Anstieg um mehr als 3 Prozent nach einem guten Handelstag aus, der Schwung war aber nur von kurzer Dauer. Zuletzt büßten die Papiere im MDax gut 1 Prozent ein. Anleger legten hier eine gute Umsatzentwicklung im ersten Geschäftsquartal und eine vorsichtigere Wachstumsprognose auf die Goldwaage.

Ohne Zahlen ging es an der MDax-Spitze für Gerresheimer um 3,5 Prozent nach oben, nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs den Verpackungshersteller zum Kauf empfohlen hat. Analystin Veronika Dubajova rechnet in diesem Jahr mit einem verdoppelten organischen Wachstum.

Im Dax setzten sich Daimler mit einem Anstieg um 0,6 Prozent an die Spitze. Der Autobauer verschärft einem Pressebericht zufolge seinen Sparkurs. Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, will das Unternehmen mit 15 000 mehr Stellen streichen als bislang geplant. Daimler wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.