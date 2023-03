Börse in Frankfurt Dax startet mit Plus

Frankfurt/Main · Am deutschen Aktienmarkt greifen Anleger auch am Freitag wieder zu. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,21 Prozent auf 15.554,98 Punkte und setzte damit seinen Aufwärtskurs fort. Mit den aktuellen Kursgewinnen im deutschen Leitindex rückt auch das Jahreshoch bei gut 15.706 Punkten von Anfang März näher heran.

31.03.2023, 09:39 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Nahezu ausgeglichen sind damit die Verluste seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank, die die Bankenprobleme mit ins Rollen gebracht hatte. „Die Stimmung ist aktuell so positiv, dass von Gewinnmitnahmen noch keine Rede ist“, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. Aktuell liefert einmal mehr die Wall Street Rückenwind, wo tags zuvor der US-Technologie-Index Nasdaq 100 ein Jahreshoch erreichte. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Freitag um 0,29 Prozent auf 27.537,54 Zähler nach oben. Ähnlich sah die Lage in Europa aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte zuletzt um 0,20 Prozent auf 4294,20 Punkte. Im späteren Verlauf stehen dann die Daten zur Inflation in der Eurozone im Fokus. © dpa-infocom, dpa:230331-99-158067/2

(dpa)