Frankfurter Börse : Dax startet mit Gewinn in zweite Jahreshälfte

Dax startet mit Gewinn in zweite Jahreshälfte

Der Schriftzug „DAX“ im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat das zweite Halbjahr nach den klaren Vortagesverlusten mit einer Erholung eingeläutet. Rückenwind kommt von der Wall Street.

Dort erreichten der technologielastige Nasdaq-100-Index und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch weitere Rekorde. Der Einzelhandel in Deutschland steigerte unterdessen die Umsätze im Mai deutlich und erholte sich vom Dämpfer im Vormonat.

Der Dax notierte gegen Mittag 0,56 Prozent höher bei 15.617,71 Punkten. In der ersten Jahreshälfte hatte der deutsche Leitindex mit einem Plus von mehr als 13 Prozent eine starke Leistung hingelegt. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Donnerstagmorgen um 0,38 Prozent auf 34.179,06 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,5 Prozent.