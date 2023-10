Börse in Frankfurt Dax startet mit Gewinn in die Handelswoche

Frankfurt/Main · Der deutsche Aktienmarkt hat nach den zuletzt deutlichen Abgaben am Montagmorgen zu einer Stabilisierung angesetzt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,19 Prozent auf 14.825,89 Punkte, nachdem er in der Vorwoche auf ein Siebenmontstief gerutscht war und mehr als zweieinhalb Prozent eingebüßt hatte.

23.10.2023, 09:24 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zum Wochenstart 0,08 Prozent auf 24.084,34 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach oben. Das Anlegerverhalten bleibt aber nicht zuletzt wegen der Befürchtungen über eine weitere Eskalation im Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vorsichtig. Zudem bremsen die anhaltend hohen Renditen am US-Anleihemarkt die Kauflust. © dpa-infocom, dpa:231023-99-666968/2

(dpa)