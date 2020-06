Börse in Frankfurt : Dax startet im Rallymodus in neue Woche

Frankfurt/Main Nach dem verlängerten Pfingstwochenende ist der Dax mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Nach dem Rückschlag vom Freitag stieg der Leitindex im frühen Handel um 2,85 Prozent auf 11.917,09 Punkte.

Mit dem recht hohen Plus vollzieht der Dax den positiven Wochenstart an den internationalen Börsen nach, dem er am Vortag feiertagsbedingt nicht folgen konnte. Für den MDax ging es vor diesem Hintergrund am Dienstag um 2,15 Prozent nach oben auf 25.943,02 Punkte. Der EuroStoxx 50 stieg um 1,62 Prozent auf 3127,68 Zähler. Der Leitindex der Eurozone hatte am Montag bereits gut ein Prozent gewonnen.