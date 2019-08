Börse in Frankfurt : Dax startet freundlich nach Kurseinbruch

Börse in Frankfurt

Der Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration.

Frankfurt/Main Nach der Verkaufswelle zum Wochenstart hat der Dax am Dienstag zur Eröffnung einen leichten Erholungsversuch unternommen.

In den ersten Handelsminuten stieg das Kursbarometer um 0,30 Prozent auf 11.693,81 Punkte. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex 1,8 Prozent eingebüßt. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, legte am Dienstagmorgen um 0,02 Prozent auf 25.043,08 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 rückte um rund 0,2 Prozent vor.