Börse in Frankfurt : Dax start mit Plus - Erholung vom schwachen Wochenstart

Dax start mit Plus - Erholung vom schwachen Wochenstart

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach dem Dämpfer zum Wochenstart ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder auf Erholungskurs gegangen.

Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,88 Prozent auf 15.373,39 auf Punkte. Am Vortag noch hatte der deutsche Leitindex knapp zwei Prozent eingebüßt, nachdem er im Verlauf wegen der Omikron-Sorgen und Ängsten vor einem neuerlichen Lockdown in Deutschland auf den tiefsten Stand seit Ende November gefallen war.