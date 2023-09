Börse in Frankfurt Dax stabilisiert sich zum Wochenabschluss

An der New Yorker Börse an der Wall Street wurde nach den Verlusten der vergangenen drei Handelstage eine zaghafte Erholung von den Technologiewerten getragen. Sie hatten besonders unter den jüngsten Zinssignalen der US-Notenbank Fed gelitten. Seit Mittwochabend müssen sich die Anleger auf ein noch länger hohes Zinsniveau zur Inflationsbekämpfung einstellen. Obwohl die Investoren vorsichtig bleiben, greifen sie nun auch bei einigen deutschen Aktien wieder zu.