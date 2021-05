Börse in Frankfurt : Dax stabilisiert sich bei 15 100 Punkten

Frankfurt/Main Gestützt auf gut aufgenommene Unternehmensberichte hat sich der Leitindex Dax am Mittwoch über der Marke von 15.100 Zählern stabilisiert. Nach seinem Kursrutsch vom Vortag setzte er sich mit 0,25 Prozent ins Plus ab, zuletzt stand er bei 15.157,67 Punkten.

Das beherrschende Thema bleibt zur Wochenmitte die Inflation und die damit verbundene Gefahr steigender Zinsen. Am Nachmittag rücken die in den USA veröffentlichten Verbraucherpreise ins Blickfeld, bei denen Experten mit einem deftigen Anstieg rechnen. Auch Engpässe in vielen Bereichen der Wirtschaft gelten als Preistreiber.

In Deutschland ging es am Morgen in der Berichtssaison noch einmal rund. Vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt an diesem Donnerstag, an dem die Börsen geöffnet haben, legten besonders viele Unternehmen ihre Quartalszahlen vor, darunter auch zahlreiche Dax-Konzerne. In einigen Fällen fielen bei diesen die ersten Reaktionen der Anleger positiv aus.