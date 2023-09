Börse Dax sollte Schwächephase glimpflich überstehen

Berenberg-Fachmann Urbahn hält in den nächsten Monaten einen moderaten Rücksetzer, gefolgt von einer volatilen Seitwärtsbewegung, für das wahrscheinlichste Szenario. Jüngst hätten zwar die Wirtschaftsdaten in Europa negativer überrascht als in den USA, doch dies könnte sich umkehren - nicht zuletzt, weil Europa weniger Gegenwind von der Währungsseite spüren dürfte. Denn der seit Monaten schwächelnde Euro kann die Ausfuhren in das europäische Ausland verbilligen. Dies wird als positiv für stark exportorientierte Unternehmen gewertet.