Börse in Frankfurt Dax sinkt nach US-Teuerungsdaten

Der MDax rutschte ebenfalls in die Verlustzone und gab 0,68 Prozent auf 26.069,95 Zähler ab. Europaweit und in den USA sah das Bild ähnlich aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,60 Prozent auf 4442,28 Zähler ein. An den Länderbörsen in Paris und London ging es ebenfalls abwärts. In den USA verlor der Dow Jones Industrial 0,6 Prozent und die technologielastigen Nasdaq-Börsen schwächelten nach vier Handelstagen mit teils deutlichen Gewinnen wieder.