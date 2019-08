Börse in Frankfurt : Dax setzt Talfahrt fort - Neue Sorgen wegen Handelskonflikt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen.

Frankfurt/Main Nach einer freundlichen Eröffnung ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag abgerutscht und hat an seine deutlichen Vortagesverluste angeknüpft. Börsianer verwiesen auf wieder schärfere Töne im US-chinesischen Handelsstreit nach einer kurzen Entspannungsphase.

Das chinesische Finanzministerium bezeichnete die zuletzt von den USA beschlossenen Zölle als Verletzung von Absprachen und stellte Gegenmaßnahmen in Aussicht. Konkrete Maßnahmen wurden allerdings keine genannt.

Der Dax fiel am Vormittag unter sein Vortagestief und notierte zuletzt 1,12 Prozent im Minus bei 11.363,66 Punkten. Kurz zuvor hatte der Leitindex mit 11.358 Zählern den tiefsten Stand seit Ende März erreicht. Bereits am Vortag war das Börsenbarometer wegen Rezessionsängsten um mehr als 2 Prozent eingeknickt. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, fiel am Donnerstag um 1,56 Prozent auf 24.276,02 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte rund 0,8 Prozent ein.