Börse in Frankfurt Dax setzt sich weiter von 18.000 Punkten ab

Die wichtigsten Aktienindizes in Europa zogen dank der Zinshoffnungen ebenfalls weiter an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,7 Prozent fester. In Paris ging es ebenfalls bergauf, während in London feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsende nur knapp im Plus, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,6 Prozent vorrückte.