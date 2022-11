Börse in Frankfurt : Dax setzt guten Lauf fort

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Erstmals seit Mitte August ist der Dax am Montag wieder über 13.600 Punkte gestiegen. Zwar konnte der deutsche Leitindex den zur Mittagszeit erreichten Stand nicht halten, schloss mit plus 0,55 Prozent auf 13.533,52 Zähler aber dennoch freundlich.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg zum Wochenauftakt um 1,15 Prozent auf 24.084,26 Zähler. Der EuroStoxx 50 rückte um 0,55 Prozent auf 3708,80 Zähler vor und auch in den USA zeigten sich die Börsen mit Gewinnen.

Im Dax zogen vor allem Covestro als Spitzenwert und Symrise am Index-Ende die Aufmerksamkeit auf sich. Beim Kunststoffhersteller begrüßten die Anleger die Verschiebung eines Großprojekts, wodurch im aktuell unsicheren Umfeld erst einmal viel Geld gespart werde. Die Covestro-Aktien erreichten den höchsten Stand seit Mitte Juni. Letztlich legten sie um 3,2 Prozent zu.

Verunsichert reagierten Anleger auf eine Mitteilung von Symrise, was der Aktie ein Minus von 2,5 Prozent einbrockte. In einer Produktionsstätte des Aromen- und Duftstoff-Herstellers in den USA war ein Feuer ausgebrochen. Verletzte habe es keine gegeben, das Schadensausmaß war zunächst unklar.