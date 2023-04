Börse in Frankfrut Dax schwächer kurz vor Ostern

Frankfurt/Main · Der Dax ist am Mittwoch wieder unter sein am Vortag erreichtes Jahreshoch gefallen. Gegen Mittag gab der deutsche Leitindex um 0,40 Prozent auf 15.541,26 Zähler nach. Am Dienstag hatte er mit 15.736 Punkten zwischenzeitlich einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht.

05.04.2023, 12:06 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Mit der schwächeren Börse an der New Yorker Wall Street war es dann aber zu Gewinnmitnahmen gekommen. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Mittwoch um 1,09 Prozent nach unten auf 27.121,12 Punkte. Im Minus mit 0,68 Prozent bei 13.029,43 Zählern stand auch der Nebenwerteindex SDax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent. © dpa-infocom, dpa:230405-99-217151/5

(dpa)