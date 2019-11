Börse in Frankfurt : Dax schwächelt - Optimismus im Zollstreit schwindet etwas

Frankfurt/Main Der Dax hat nach einer bislang sechswöchigen Rally geschwächelt.

„Daher reagieren die Märkte sensibel auf jeden Kommentar, was den Verlauf der Gespräche angeht.“ Bisher hatten die Anleger die Aussagen überwiegend positiv aufgenommen und den Dax dadurch allein seit Anfang Oktober in der Spitze um rund 12 Prozent hochgetrieben.

Airbus gaben am Nachmittag um 1,0 Prozent nach, hatten allerdings erst am Freitag ein Rekordhoch erreicht. An diesem Montag nun gab der deutsch-französische Flugzeugbauer Bestellungen arabischer Fluggesellschaften für A350-Langstreckenjets und Airbus-Jets bekannt. Zudem teilte das Unternehmen mit, Verzögerungen bei der Herstellung der A320-Flieger abzubauen. Im übernächsten Jahr will Airbus dann wieder im Plan sein.