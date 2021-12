Börse in Frankfurt : Dax schwächelt - Noch über 15.500 Punkten

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Eine leichte Erholung der US-Technologiebörse hat am Freitag dem deutschen Aktienmarkt positive Impulse gegeben. Der Dax verringerte seine Tagesverluste im späten Handelsverlauf deutlich.

Auf der Stimmung der Anleger lastete allerdings nach wie vor die sich weiter verschlechternde Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Mit minus 0,67 Prozent auf 15.531,69 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Handel. Auf Wochensicht büßte das Börsenbarometer damit 0,6 Prozent ein.

Zeitweise hatte der Dax im Zuge des Verfalls der Index-Optionen und Futures an den Terminbörsen seine Verluste um die Mittagszeit ausgeweitet. Nachdem er schließlich bis knapp über 15.400 Punkte abgesackt war, gelang ihm eine gewisse Erholung.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel schloss nach einer Berg- und Talfahrt mit minus 0,04 Prozent auf 34.460,77 Punkten fast unverändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,96 Prozent auf 4161,35 Zähler. Ähnlich schwach schloss der Pariser Leitindex, während in London geringe Gewinne verbucht wurden. In den USA zeigte sich der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss schwach. Die Nasdaq-Börsen zeigten sich zunächst mit leichten Gewinnen, rutschten aber zuletzt wieder in die Verlustzone.