Börse in Frankfurt Dax schwächelt - Nahostkonflikt im Fokus

Kursbewegende deutsche Unternehmensnachrichten waren am Montag zunächst dünn gesät. Das Kaufinteresse an Rüstungstiteln hielt angesichts der Entwicklungen in Nahost an: Im Dax verteuerten sich Rheinmetall um 1,1 Prozent, und im MDax zogen Hensoldt um weitere 0,5 Prozent an. Die beiden Titel hatten schon in der vergangenen Woche in der Spitze um bis zu etwa 17 Prozent zugelegt.