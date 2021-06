Börse in Frankfurt : Dax schwächelt nach starkem Wochenauftakt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach dem starken Wochenbeginn hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag im frühen Handel an Schwung eingebüßt. Der Leitindex Dax verlor 0,38 Prozent auf 15.543 Punkte. Am Vortag hatte er noch ein Prozent gewonnen.