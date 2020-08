Börse in Frankfurt : Dax schließt unter 13.000

Frankfurt/Main Trotz positiver chinesischer Konjunkturdaten war für die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt nicht viel zu holen.

Insgesamt verlief der Handel am Montag recht ruhig, weil am wichtigen Finanzplatz in London wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde und so dem Markt einige Investoren fernblieben.