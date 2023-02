Börse in Frankfurt : Dax schließt stabil mit Miniplus - US-Börsen stützen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Mittwoch von seinen Verlusten im Handelsverlauf erholt und kaum verändert geschlossen. Der deutsche Leitindex beendete den Tag mit plus 0,01 Prozent auf 15.399,89 Punkte. Europaweit und in den USA hielten sich die wichtigsten Indizes ebenfalls nahe an ihren Vortagesschlussständen.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor dagegen 0,88 Prozent auf 28.456,31 Punkte.

Unterstützung kam am Nachmittag von den US-Börsen, die sich nach einem sehr schwachen Vortag ebenfalls stabilisierten. Das Ifo-Geschäftsklima, das sich im Februar hierzulande etwas weniger als erwartet aufhellte, hatte keinen erkennbaren Einfluss.

© dpa-infocom, dpa:230222-99-690478/6

(dpa)