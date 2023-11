Börse in Frankfurt Dax schließt praktisch unverändert

Neue Studiendaten zum Krebsmedikament Pelabresib ließen am deutschen Markt den Aktienkurs von Morphosys um mehr als 21 Prozent einbrechen. Das Krebsmittel habe zwar den primären Endpunkt erreicht, bei einem wichtigen sekundären Endpunkt zur Beurteilung der Symptomreduzierung aber statistische Signifikanz vermissen lassen, betonte Analyst Rajan Sharma von Goldman Sachs. Fachleute meldeten Zweifel an einer Genehmigung durch die Behörden an.