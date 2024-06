Börse in Frankfurt Dax schließt nach EZB-Zinssenkung im Plus

Auf europäischer Bühne blieb beim EuroStoxx ein Plus von 0,7 Prozent auf der Kurstafel stehen. Mehr Aufmerksamkeit als der Leitindex der Eurozone bekam der marktbreite Stoxx Europe 600, der ein Rekordhoch erreichte. In Paris und London verteidigten die Länderindizes Gewinne und in New York bewegten sie sich nahe dem Vortagsniveau.