Börse in Frankfurt : Dax schließt leicht im Minus

Frankfurt/Main Der Dax hat nach einigen Vorzeichenwechseln seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne wieder eingebüßt.

Unter den Einzelwerten ragten im Dax die Aktien von Covestro mit einem Plus von 2,7 Prozent heraus. Die Zuversicht des Kunststoffherstellers für das dritte Quartal wirkte nach. Ganz vorn im Leitindex lagen die sehr schwankungsanfälligen Papiere des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard mit einem Plus von gut 6 Prozent.

Die am Vortag unter Druck geratenen Papiere von Lufthansa erholten sich mit einem Plus von rund einem Prozent. Die schweizerischen Töchter Swiss und Edelweiß erhielten ihre staatlich garantierten Kredite, die die Regierung in Bern bereits im Mai versprochen hatte. Sie waren jedoch vom deutschen Rettungspaket für die Lufthansa abhängig gewesen.

An der MDax-Spitze schnellten die Anteilscheine von K+S um mehr als vier Prozent nach oben. Am Markt wurde auf Medienberichte über einen möglichen Produktionsstillstand in Anlagen des Dünger-Konkurrenten Belaruskali infolge der politischen Unruhen in Belarus verwiesen.