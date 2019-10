Börse in Frankfurt : Dax schließt im Plus

Frankfurt/Main Eine sich abzeichnende Fristverlängerung zugunsten eines geregelten Brexits hat den Dax vorübergehend auf den höchsten Stand seit Juli 2018 getrieben.

„Ohne Brexit und Handelskrieg wären Aktien nicht so billig zu haben wie zurzeit“, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. „Deshalb springen die Kurse immer dann nach oben, wenn sich auch ein noch so kleines Fenster für eine Lösung der Probleme öffnet.“

Der Saatguthersteller KWS Saat indes überzeugte die Anleger mit seinen vorläufigen Jahreseckzahlen und seinem Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung. Die Aktien sprangen mit plus 3,8 Prozent an die Spitze im Kleinwerteindex SDax.

In Europa schlossen die Börsen uneinheitlich. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 hielt sich mit plus 0,06 Prozent auf 3606,89 Punkte stabil. Minimale Verluste gab es dagegen in Paris und etwas stärkere in Mailand. In London indes legte der FTSE 100 um 0,7 Prozent zu. In den USA verbuchten die vier wichtigsten Aktienindizes zum europäischen Börsenschluss moderate Gewinne.