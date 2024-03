Börse in Frankfurt Dax schließt im Plus - Siemens bremst

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um ein halbes Prozent an auf 5007,92 Punkte. Der Cac 40 in Paris und der FTSE 100 in London schlossen ebenfalls im Plus. In New York legte das Leitbarometer Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um mehr als ein halbes Prozent zu, der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stand noch knapp im Minus.