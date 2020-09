Börse in Frankfurt : Dax rutscht ab - Fed liefert keine Impulse

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Enttäuscht haben Anleger auf die Sitzung der US-Notenbank am Vorabend reagiert. Der Dax rutschte im frühen Handel um 1,33 Prozent auf 13.079 Punkte ab und fiel auf den tiefsten Stand seit Mittwoch vergangener Woche.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor am Morgen 1 Prozent auf 27 423 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte 1,35 Prozent ein.

Die Fed will den Leitzins angesichts der Corona-Krise offenbar über Jahre hinweg an der Nulllinie belassen. Die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses erwarten überwiegend, dass sich am gegenwärtig niedrigen Zinsniveau bis ins Jahr 2023 nichts Wesentliches ändern wird.