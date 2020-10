Börse in Frankfurt : Dax pendelt um die 13.000 Punkte

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt knüpft trotz alarmierender Corona-Meldungen an seine Erholungstendenz vom Freitag an. Positive Impulse erhielt der Markt von chinesischen Konjunkturdaten.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten über 13.000 Punkte und pendelte in der Folgezeit um diese Marke. Zuletzt notierte er 0,59 Prozent im Plus bei 12.985,26 Punkten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex um rund 1,6 Prozent zugelegt, die Woche aber mit einem Minus von gut einem Prozent abgeschlossen.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann am Montagmorgen 0,58 Prozent auf 27.927,58 Zähler. Auch an Europas Börsen ging es wieder voran, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 0,8 Prozent auf 3271 Punkte vor.

„Die chinesischen Konjunkturdaten sind eine Art Beruhigungspille für die Börsen“, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Chinas Wirtschaft ist bei weitem nicht in Topform, aber sie erholt sich solide.“ So war die Wirtschaft des Landes im dritten Quartal zwar weniger gewachsen, als viele Analysten erhofft hatten. Jedoch reichte China das Ergebnis, um den vorangegangenen Einbruch im Frühjahr mehr als auszugleichen.

Am Samstag hatte die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in Deutschland mit 7830 zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert erreicht. Auch aus anderen europäischen Ländern wurden am Wochenende erhebliche Steigerungen oder gar Höchstwerte an Corona-Neuinfektionen gemeldet.