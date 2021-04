Börse in Frankfurt : Dax ohne Schwung - Kursgewinne von SAP stützen

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax kommt am Mittwoch bislang nicht von der Stelle. Gegen Mittag notierte der Leitindex mit 15.234,70 Punkten fast unverändert.

Dass es nicht schlechter aussah, lag an Kursgewinnen des Index-Schwergewichts SAP. Seit dem Erreichen seiner Bestmarke von knapp 15.312 Punkten nach Ostern tendiert der Dax seitwärts. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zur Wochenmitte um 0,22 Prozent hoch auf 32.737,62 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,2 Prozent höher.

Mit Blick auf die anstehenden Unternehmensberichte könnten nur deutliche Gewinnanstiege die zuletzt stark gestiegenen Aktienbewertungen rechtfertigen, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Am Mittwoch beginnt in den USA die Bilanzsaison mit den Banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs und Wells Fargo. Auch den Börsengang von Coinbase, dem größten US-Handelsplatz für Kryptowährungen, haben die Anleger in den USA im Blick.