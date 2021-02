Börse in Frankfurt : Dax ohne Kraft und ohne Trend - Warten auf die Wall Street

Frankfurt/Main Zäh und träge hat sich der Dax am Dienstag präsentiert. Am Nachmittag notierte der Leitindex mit minus 0,04 Prozent bei 14.104,33 Punkten nur wenige Zähler unter seinem Vortageschluss.

Anleger hoffen nun auf neuen Schwung durch die Wall Street, wo am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. „Der Wille zum Ausbruch ist da“, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG in einem Kommentar. Die Stimmung sei insgesamt gut, obwohl eine Ausbreitung der Virusmutationen immer noch wie ein Damoklesschwert über den Finanzmärkten hänge. Auch wenn der Dax zuletzt kaum von der Stelle kam, befindet er sich nach wie vor in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch bei 14.169 Punkten.