Börse in Frankfurt : Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch

Frankfurt/Main Fortschritte bei den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen haben dem Dax am Donnerstag neues Leben eingehaucht. Der deutsche Leitindex schüttelte die Lethargie der letzten Tage nach der vorangegangenen Rally ab und gewann 0,73 Prozent auf 13.276,39 Punkte.

Lufthansa-Aktien führten mit einem Plus von sechseinhalb Prozent die Gewinnerliste im Leitindex an. Die Fluggesellschaft schnitt im wichtigen Sommerquartal Händlern zufolge nicht so schlecht wie befürchtet ab. Am diesjährigen operativen Gewinnziel (bereinigtes Ebit) hält sie trotz des Flugbegleiter-Streiks und des Preiskampfes im Europaverkehr fest.